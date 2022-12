DierenPark Amersfoort haalt recordbedrag op: 150.000 euro naar natuurbescherming

Het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund ondersteunt al sinds 2003 projecten over de hele wereld die zich bezighouden met natuurbescherming. Mede dankzij de Vriendenloterij en donaties van bezoekers van DierenPark Amersfoort aan het Wildlife Fund heeft de stichting het afgelopen jaar 150.000 euro kunnen uitgeven.

Dat deed het onder meer aan de International Rhino Foundation. Deze organisatie probeert het voortbestaan van de neushoornsoorten te beschermen en kon mede dankzij de steun van het Wildlife Fund tien Indische neushoorns verplaatsen om de gezonde populatie in stand te houden.

Een ander project dat steun ontving vanuit de Amersfoortse dierentuin was The Aspinall Foundation in Indonesië. Deze stichting bouwt een opvanglocatie voor siamangs, een bedreigde apensoort.