Grote Marokko-uitblinker op het WK in Qatar komt naar Amersfoort tijdens Zer033

Al jarenlang is Zer033 een fenomeen in Amersfoort. Het zaalvoetbaltoernooi, georganiseerd door jongeren, trekt doorgaans duizenden mensen en dat komt mede door de bekende (ex-)voetballers die de organisatie naar Sporthal Zielhorst weet te krijgen.

Aankomende editie, op 31 december, zal Soufiane Touzani zijn voetbaltrucjes komen tonen aan het aanwezige publiek. Van artsen hoorde hij in 2002 dat hij vanwege een veldblessure geen veldvoetbal meer mocht spelen. Touzani revalideerde en werd de koning van de voetbaltruc. In 2002 nam een vriend een filmpje op van Touzani's voetbalkunsten, dat inmiddels meer dan 100 miljoen keer bekeken is.