Bakkers boos over dichtgooien zaak: 'We dachten dat we op eerste kerstdag open mochten zijn'

Halverwege de middag kreeg Akcan, evenals zijn collega van bakkerij & lunchroom Kismet, elders in het winkelcentrum, bezoek van handhavers. Ze moesten hun zaak sluiten. Op Eerste Kerstdag mogen winkels in Amersfoort namelijk niet open zijn.

Het optreden leidt tot verontwaardiging. "Ik heb deze zaak vier maanden geleden overgenomen", vertelt Hasan Sikar, eigenaar van Kismet. "Eigenlijk had ik een brief moeten ontvangen met de regels. Nu heb ik heel veel eten moeten weggooien."

De verwarring onder de bakkers is mogelijk veroorzaakt door de afwijkende regels in coronatijd, toen, om het publiek te spreiden, winkels wel geopend waren op Eerste Kerstdag.

Behalve Hisar en Kismet was zondag ook het Brood Atelier op de Nieuweweg geopend. De ondernemers werden niet bekeurd. Of ze later alsnog een boete krijgen, is niet duidelijk.