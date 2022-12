Meer bomen en banken, minder fietsen en auto’s: Varkensmarkt krijgt nieuwe look

De binnenstad wordt de komende jaren vernieuwd. Naast de geplande verbouwing van De Hof en de Groenmarkt, zijn er ook plannen om de Varkensmarkt een nieuwe look te geven. En er gaat flink wat veranderen.

In de plannen blijft evenveel terrasruimte voor de horecaondernemers. Er komen twee standplaatsen op het plein voor bijvoorbeeld het uitdelen van gratis producten of andere promoties.

Dwars over het plein komt een lange houten bank in drie delen. Deze zitten vast aan een plantenbak. Doordat de bank in drie delen is opgedeeld, kun je gemakkelijk over het plein wandelen.

Banken als eye-catcher

De Varkensmarkt wordt veel groener. De banken zitten vast aan een plantenbak waar blauwe bloemen in komen. De banken worden daardoor volgens de gemeente een 'eye-catcher'. De banken komen te staan waar vroeger de Hellegracht liep. Van de veertien bomen die nu op het plein staan, krijgt er één een nieuwe plek, ook worden er drie nieuwe bomen geplant.

In het nieuwe ontwerp verdwijnen de parkeerplaatsen voor de fietsen. Die mogen hier niet meer staan en kunnen gratis worden gestald in de bewaakte fietsenstalling aan de Utrechtsestraat of aan het einde van de Langestraat. Er zijn ook bestaande parkeerplaatsen voor je fiets op de Utrechtsestraat en de Langestraat. Je fiets parkeren op het plein is in het nieuwe ontwerp niet toegestaan.

Je mag hier lopen én fietsen

De weg op het plein verandert in voetgangersgebied met een shared space-functie. Dat betekent dat je hier mag lopen én fietsen. Auto's zijn niet meer welkom om van de Westsingel naar de Zuidsingel te rijden. Ook afval is niet meer welkom, want de ondergrondse containers worden verplaatst naar de Utrechtsestraat.

De gemeente heeft de plannen al aan de bewoners en ondernemers van het plein voorgelegd. Dat betekent dat de schop in de grond kan en de Varkensmarkt een make-over krijgt. Zodra de Varkensmarkt af is, gaat de gemeente verder met de plannen voor de Hof en de Groenmarkt.