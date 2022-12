Amersfoorters met laag inkomen krijgen hulp: gratis ID-kaart kinderen en hulp bij dierenartsrekening

De gemeente Amersfoort komt vanaf 2023 met twee nieuwe regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Het gaat om gratis identiteitskaarten voor kinderen en een bijdrage in de kosten van een dierenarts.

Amersfoorters met een inkomen tot 150 procent van het sociaal minimum kunnen bij de gemeente een gratis identiteitskaart krijgen voor hun kinderen van 12 tot en met zeventien jaar. Normaal kost een ID-kaart euro 36,98. Vanaf veertien jaar ben je verplicht om een jezelf te kunnen legitimeren.

Mensen met een huisdier en een inkomen op bijstandsniveau kunnen vanaf 1 januari een jaarlijkse bijdrage van euro85 krijgen voor de kosten van de dierenarts. De enige voorwaarde is dat het dier gechipt is of wordt.

"Steeds meer Amersfoorters hebben maandelijks geldzorgen door de stijgende prijzen van energie, voedsel en andere zaken", zegt Nadya Aboyaakoub-Akkouh, wethouder Armoedebeleid. "Ze hebben niet genoeg geld om rond te komen en bezuinigen op zaken die niet nodig lijken, zoals een identiteitskaart of een vaccinatie voor een huisdier." Maar dat is juist niet de bedoeling, vertelt ze. "Kinderen zonder identiteitskaart riskeren zo een boete in het openbaar vervoer of kunnen niet mee op schoolreisjes. En een bezoek aan de dierenarts is vaak vermeden vanwege de kosten, wat ongezond is voor dier en mens. Met deze regelingen wordt dat wel mogelijk."

Extra energietoeslag

Dat is nog niet alles. Er komen nog twee extra's bij voor mensen met een laag inkomen. Zo komt er een extra energietoeslag van 1300 euro voor Amersfoorters met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. En kunnen mensen in aanmerking komen voor een hogere vergoeding voor woninginrichting of duurzame gebruiksgoederen als een koelkast of wasmachine.