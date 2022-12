Kleurrijke kerstbomen in binnenstad voor négende keer gesloopt: ‘Bijzonder triest’

In één week tijd wisten vandalen negen keer de verlichting van kerstbomen in de binnenstad van Amersfoort te vernielen. "We hebben ze hier juíst neergezet om licht en verbinding te brengen tijdens Kerst. Dat dit gebeurt, is diep triest."

Dat verzucht Walrick Halewijn, voorzitter van de Ondernemersvereniging Binnenstad Amersfoort, die samen met andere ondernemers geld bij elkaar legde om acht grote, kleurrijke en versierde kerstbomen op te tuigen op verschillende plekken in de stad. Maar met dat initiatief lijkt niet iedereen blij te zijn. Nog geen twee dagen geleden werd er, voor de negende keer in één week tijd, een boom vernield. "Telkens wordt de verlichting gesloopt. Zo zijn de lampjes van de roze kerstboom in de Langestraat al vier keer vernield, en de rode boom bij Museum Flehite al twee keer. De lichtjes worden kapot gemaakt en uit de boom getrokken. Waarom? We hebben geen idee. Vorig jaar ging het wel goed." Bewustwording De vereniging blijft de verlichting repareren, maar zou graag willen dat dat niet nodig is. "Het is diep triest dat zoiets gebeurt, zeker in deze tijd. We hopen dan ook op verandering en bewustwording." Amersfoort Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort Blijf met meldingen op de hoogte

