Fietsers treffen beschadigde auto aan in weiland in Achterveld, bestuurder nergens te bekennen

Drie fietsers troffen vrijdagochtend onderweg naar school een auto aan in een weiland aan de Emmelaarseweg in Achterveld. De auto was beschadigd, maar hulpdiensten konden de bestuurder nergens vinden.

De drie scholieren belden de hulpdiensten die vervolgens met spoed ter plaatse kwamen. Maar toen ze aankwamen was de bestuurder van de auto al weg. Volgens een omstander was hij met zijn vader naar de huisartsenpost gegaan. De automobilist was van de weg geraakt en in het weiland tot stilstand gekomen. De auto raakte daarbij beschadigd en wordt weggesleept. Amersfoort Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort Blijf met meldingen op de hoogte

