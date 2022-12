Automobilist klapt eerst op andere auto en dan op fietser in Amersfoort

Bij een botsing op de Amsterdamseweg in Amersfoort is woensdagochtend een fietser gewond geraakt. Twee auto's kwamen met elkaar in botsing, waarna één van de auto's het fietspad op schoot en een fietser raakte.

Hulpdiensten werden rond 9.30 uur naar de plaats van het ongeval geroepen, de Amsterdamseweg ter hoogte van het Soesterkwartier. Hier bleken in ieder geval twee automobilisten in botsing te zijn gekomen. Eén van de auto's zou daarna het fietspad opgereden zijn, waar een fietser werd geraakt. Deze fietser is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

