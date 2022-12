Politieke onvrede bij oppositie over alsmaar stijgende kosten in conflict met Vahstal

Amersfoort2014 en Burger Partij Amersfoort (BPA) stellen kritische vragen aan het stadsbestuur naar aanleiding van een uitspraak van de rechter op 7 december. Daarin eiste de gemeente Amersfoort vernietiging van de uitspraak van een geschillencommissie in 2020 in de kwestie Vahstal.

De rechter ging daar niet in mee en stelde de gemeente in alles in het ongelijk. De gemeente Amersfoort moet projectontwikkelaar Hans Vahstal daarom een schadevergoeding betalen voor het mislopen van de bouw van 244 nieuwe woningen.