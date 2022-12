Flat vol rook na brand, bewoners niet aanwezig

Bij een brand in een flat aan de Magelhaenstraat in Amersfoort ontwikkelde zich dinsdagavond veel rook. Op dat moment was er niemand in het pand aanwezig.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Daarna moest het appartement nog wel geventileerd worden. De oorzaak van de brand is niet bekend. Amersfoort Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort Blijf met meldingen op de hoogte

