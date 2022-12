Deze mensen komen vandaag naar het Glazen Huis

Waar maandagochtend The Jordan een live-optreden gaf, zal vanmiddag een bekende voetballer over de vloer van het glazen huis komen. Gelukkig niet om te zingen, maar wel om te spreken met de Amersfoortse 3FM-dj Barend van Deelen .

Wordt er dan ook nog opgetreden? Jawel, maandagavond om 20.00 uur. De Nederlandse band Jungle by Night zal een uur lang aanwezig zijn, waarna om 21.00 uur Annemara langskomt. Zij is een voormalig vergeten kind en deed vorige week haar indrukwekkende verhaal in het AD .

De dag wordt afgesloten met een knaller. De wereldbekende dj La Fuente is vanaf 23.59 uur in Amersfoort te bewonderen. Wat de line-up voor morgen is, wordt later bekend.