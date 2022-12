Spoorwerkers vinden explosief uit WOII in Amersfoort, bom op Leusderheide onschadelijk gemaakt

Bij de Wagenwerkplaats in Amersfoort is een explosief gevonden, dat vermoedelijk nog afkomstig is uit de Tweede Wereldoorlog. Dat meldt de afdeling explosieven-verkenning van de politie.

Spoorwerkers vonden het explosief tijdens werkzaamheden aan het spoor. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ging zondagochtend ter plaatse om de bom te identificeren en te ruimen. Uiteindelijk werd het projectiel op de Leusderheide tot ontploffing gebracht. Amersfoort Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort Blijf met meldingen op de hoogte

