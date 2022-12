Weer een auto in vlammen op

Opnieuw is een auto in vlammen op gegaan in Amersfoort. Het voertuig stond geparkeerd naast de Stadsboerderij aan de Heiligenbergerweg en vatte vlam.

Toegesnelde brandweer kon niet voorkomen dat de auto volledig in vlammen opging. Vermoedelijk is het vuur aangestoken. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. In juli werd Amersfoort ook al geteisterd door een reeks autobranden. Daarna leek de rust wedergekeerd te zijn, maar begin november vlogen er ook weer twee auto's in een week tijd in brand. Amersfoort Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort Blijf met meldingen op de hoogte

