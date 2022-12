Koppel knalt met auto tegen verkeerslicht bij de Stichtse Rotonde en neemt de benen

Twee inzittenden hebben zich vrijdagavond uit de voeten gemaakt, nadat ze met hun auto hard tegen een verkeerslicht botsten bij de Stichtse Rotonde. De wagen had flinke schade en van het verkeerslicht is weinig meer over.

Het voorval gebeurde rond tien uur. Een passerende automobilist bood na de botsing zijn hulp aan, maar dat was volgens het tweetal niet nodig. Een ooggetuige zag vervolgens hoe de jonge man en vrouw de benen namen. De vrouw zou behoorlijk in de war zijn van het ongeluk. De opgeroepen politie zette een rijstrook van de rotonde af, zodat de auto kon worden weggesleept. De politie zoekt contact met de gevluchte inzittenden. Amersfoort Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort Blijf met meldingen op de hoogte

