Deze twee kantoorgebouwen in Amersfoort gaan dienen als tijdelijke opvangplek voor Oekraïners

De beslissing om twee nieuwe opvanglocaties aan te wijzen, is noodgedwongen. De tijdelijke opvanglocaties aan de Zonnehof en de Plotterweg sluiten in april 2023 en de gemeente wil de oorlogsvluchtelingen niet in de steek laten.

Daarom werkt zij nu de plannen uit voor de verbouwing van de twee kantoorpanden aan de Utrechtseweg en de Hellestraat. De verwachting is dat de Oekraïense vluchtelingen er in april naar toe kunnen verhuizen.

Het pand aan de Utrechtseweg, het oude SNS-gebouw, is tot eind 2025 beschikbaar. Na de verbouwing zullen de verdiepingen uit kamers bestaan met gezamenlijke douches en keukens voor maximaal 145 mensen. Het gebouw aan de Hellestraat is beschikbaar voor een periode van vijf jaar voor 160 mensen. Er wordt nog onderzocht of hier ook kamers met gezamenlijke douches en keukens komen of dat zelfstandige woonruimte mogelijk is.