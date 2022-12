Politie vindt in Amersfoort ruim 400 kilo zwaar illegaal vuurwerk

In een onderzoek naar illegaal vuurwerk, kwam het landelijke politieonderzoek uit in Amersfoort en Almere. In eerstgenoemde stad vond de politie vorige week het geparkeerde busje met daarin ruim 400 kilo zwaar vuurwerk.

Een dag later werd een woning in Almere doorzocht, waar ook nog eens 400 kilo lag opgeslagen. Na aanleiding van deze vondsten werden op dinsdag 13 december de drie eerder genoemde Amersfoorters aangehouden.

Waar in Amersfoort het busje geparkeerd stond en of dit op een parkeerplaats of in een garage was, wil de politie in het belang van het onderzoek niet kwijt.