DierenPark Amersfoort verwelkomt vier berberapen van de Apenheul

Voorheen werd het apeneiland in DierenPark Amersfoort bewoond door Japanse makaken, maar deze apengroep is verhuisd naar een andere Europese dierentuin. Dierenparken binnen EAZA, European Association of Zoos and Aquaria, werken samen en wisselen dieren uit om de reservepopulatie gezond en sterk te houden. Ook de Apenheul is lid van dit samenwerkingsverband.

Opmerkelijk: de berberaap is de enige apensoort die in Europa leeft, en wel in Gibraltar. DierenPark Amersfoort is dan ook blij met de beestjes. "Het is altijd uitdagend om met een nieuw diersoort te werken. Hopelijk wennen de moeder en haar jongen snel en zien bezoekers hen binnenkort over het hele eiland lopen", aldus Visser.