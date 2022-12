Nijkerk begint campagne: ‘Geldzorgen? Blijf er niet mee rondlopen!’

De gemeente Nijkerk is een campagne gestart om mensen met geldzorgen te bewegen om hulp te vragen. Nijkerkers worden via de campagne geattendeerd op welke manieren er hulp te krijgen is.

"Veel mensen weten niet welke regelingen er allemaal zijn en hoe ze deze kunnen aanvragen. Het gaat trouwens niet alleen om de lage inkomens, maar om iedereen met geldzorgen", aldus wethouder Mariëlle Broekman. Als onderdeel van de campagne, heeft de gemeente een site opgezet waar financiële hulpregelingen en oplossingen overzichtelijk op een rij zijn gezet.

