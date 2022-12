Supersnelle e-bikes mogen nog zeker tot de zomer op de fietspaden rijden

Amersfoort startte begin dit jaar met de pilot, omdat eigenaren van speedpedelecs aangaven zich dikwijls onveilig te voelen tussen alle voorbij racende auto's op de hoofdwegen. Bestuurders van zo'n snelheidsduivel konden een ontheffing aanvragen, die in principe op 31 december van dit jaar afloopt. Voorwaarde is wel dat ze niet harder rijden dan 30 kilometer per uur.