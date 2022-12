Inchecken met betaalpas voortaan mogelijk bij reizen Valleilijn

Iedereen die met de treinen reist van de Valleilijn tussen Amersfoort en Ede-Wageningen kunnen vanaf vandaag ook met hun betaalpas of creditcard inchecken. Als je je portemonnee vergeet is daar ook een oplossing voor, de betaalpas op je telefoon werkt namelijk ook. In meerdere regio's in Nederland is deze manier van inchecken inmiddels toegepast.

Bij de Valleilijn werkt het zo: een reiziger checkt in bij de kaartlezer bij de poortjes op het perron op Amersfoort Centraal. Dit kan met een contactloze betaalpas van ABN AMRO, ASN Bank, bunq, ING, Rabobank, RegioBank, of SNS of creditcard van Mastercard of Visa. Bij het verlaten van de trein checkt de reiziger op het perron uit met dezelfde pas. Reizigers die in Amersfoort Centraal of in Ede-Wageningen overstappen op een trein van NS wordt geadviseerd met de bekende ov-chipkaart te blijven reizen. Wat gebeurt er met de prijs? De prijs blijft hetzelfde als dat je met een ov-chipkaart zou reizen zonder korting of abonnement. Reizigers kunnen hun reisoverzicht terugvinden door op de website van OVpay. Naar verwachting zal de ov-chipkaart binnen een aantal jaar helemaal een nieuwe opvolger krijgen met nieuwe manieren om te betalen. Amersfoort Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort Blijf met meldingen op de hoogte

