Automobilist ziet fietser over het hoofd, slachtoffer loopt hoofdwond op

Bij een aanrijding op het Prinses Julianaplein in Amersfoort is dinsdagmiddag rond 17.00 uur een fietsster gewond geraakt aan het hoofd. Op de rotonde werd zij over het hoofd gezien door een auto.

Het slachtoffer verloor het evenwicht en kwam met het hoofd terecht op het asfalt. De opgelopen verwondingen waren zo ernstig dat de fietsster naar het ziekenhuis werd overgebracht. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. Amersfoort Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort Blijf met meldingen op de hoogte

