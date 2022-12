Vrouw ademt rook in bij woningbrand en moet naar ziekenhuis

Een vrouw is maandagavond getroffen bij een brand in een appartementencomplex aan de Camera Obscurastraat in Amerfoort. Ze ademde rook in en moest voor controle naar het ziekenhuis.

De brand ontstond rond 20.45 uur. De brandweer was spoedig ter plaatse om het vuur te doven. Wat de oorzaak van de brand is geweest, is vooralsnog onbekend. Amersfoort Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort Blijf met meldingen op de hoogte

