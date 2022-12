Restaurant Ribhouse Texas in Woudenberg getroffen door brand

In restaurant Ribhouse Texas in Woudenberg is maandagochtend brand ontstaan in de ruimte waar de wasdroger staat. Rond kwart over negen is de brandweer ter plaatse gekomen.

Inmiddels is de brand naar het plafond gegaan. Ongeveer twaalf tot veertien brandweermannen proberen te brand daar op dit moment te blussen. De oorzaak is nog niet bekend. Amersfoort Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort Blijf met meldingen op de hoogte

