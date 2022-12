Gemeente eert held Anissa (37) die met geslaagde reanimatie leven van peuter wist te redden

Een dag na de geslaagde reanimatie deed de Amersfoortse haar verhaal in het AD. Terwijl ze onderweg was om inpakpapier te kopen, zag ze een moeder om hulp schreeuwen. Anissa twijfelde niet en handelde. "Hij liep blauw aan en het voelde alsof ik een dood kindje aan het reanimeren was", zei ze erover. "Hij had geen ademhaling meer..."