Woningen Eemklooster stap dichterbij: gemeente en initiatiefnemers tekenen overeenkom

Daarmee gaat een langgekoesterde wens in vervulling. Wethouder Rutger Dijksterhuis (Ruimtelijke Ordening): "Het indrukwekkende Eemkloostercomplex is een van de ruim 700 panden en complexen in onze gemeente met een monumentale status. Met de bouw van woningen op het terrein, krijgt het complex een nieuwe betekenis voor nieuwe generaties Amersfoorters."