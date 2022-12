Soest denkt aan grote opslagbatterij voor energie op bedrijventerreinen

Soest is de eerste gemeente in de provincie Utrecht die het probleem van netcongestie op bedrijventerreinen wil aanpakken. Netcongestie is een term voor piekbelasting van het stroomnet, waardoor er tijdelijk geen stroom beschikbaar is. Ook een overschot aan zonne-energie kan dan even niet aan het stroomnet worden geleverd.

Wethouder Aukje Treep wil met bedrijven op De Soestdijkse Grachten in Soest en op de Centurionbaan in Soesterberg om de tafel gaan zitten om te praten over een oplossing. "Wij vinden dit in Soest zo belangrijk, dat we hier een proefproject voor de provincie Utrecht van willen maken'', zegt de wethouder. "Wij stimuleren graag het gebruik van alternatieve energiebronnen, maar door netcongestie wordt dat ontmoedigd.''

Momenteel is de situatie volgens haar nog zo, dat bedrijven zelf hun energieprobleem oplossen. "Waarom zouden we dat niet samen doen?'' zegt de wethouder. "We gaan met elkaar eerst de mogelijkheid verkennen en dan kijken welke innovatieve stappen mogelijk zijn.''

Energie over

Treep denkt dat samenwerking belangrijk is, omdat bedrijven verschillende behoeftes hebben. "Een productiebedrijf heeft veel stroom nodig, maar kan misschien niet alles zelf opwekken met zonnepanelen, terwijl een bedrijf in de buurt wel energie over heeft als er netcongestie optreedt.''

Er zijn verschillende oplossingen denkbaar. "Een grote batterij midden op het terrein zou kunnen'', zegt Treep. Ook de opslag van warmte en waterstof of het ontwikkelen van een lokaal energiesysteem behoren tot de mogelijkheden. Soest hoopt gebruik te kunnen maken van een subsidie van maximaal 50.000 euro van de provincie Utrecht voor oplossingen voor netcongestie.