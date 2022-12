Vuurwerkoverlast in Amersfoort neemt af: 200 meldingen van harde knallen

Veel mensen ergeren zich er elk jaar weer kapot aan: de gigantische knallen die in de hele buurt te horen zijn en worden veroorzaakt door (illegaal) vuurwerk. In Amersfoort zijn er tussen augustus en begin december zo'n 200 meldingen binnengekomen over geknal.

Het goede nieuws is dat het aantal meldingen van vuurwerkoverlast een stuk lager ligt dan vorig jaar. Toen kwamen er in dezelfde periode bijna 280 meldingen binnen bij de gemeente. Volgens woordvoerder Brugt Groenevelt springen er geen specifieke wijken enorm uit, zoals in voorgaande jaren onder meer Vathorst, Nieuwland, Soesterkwartier en Randenbroek. "De meldingen komen vanuit alle wijken wel binnen." De gemeente Amersfoort waagt er geen uitleg aan hoe het kan dat het aantal meldingen fors lager ligt dan voorgaand jaar. Een plausibele verklaring is dat door het verdwijnen van de coronaregels jongeren zich minder vervelen én volwassenen 's avonds juist vaker weg zijn, waardoor er minder ergernis is. In 2020 verdubbelde het aantal meldingen juist toen er voor de eerste keer coronaregels waren. Dit jaar mag er zeer waarschijnlijk voor de laatste keer legaal worden geknald op Oudejaarsavond tussen 18.00 uur en 2.00 uur in Amersfoort. Vanaf 2023/2024 moet er een lokaal vuurwerkverbod komen. Amersfoort Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort Blijf met meldingen op de hoogte

