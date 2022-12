Brand in woning aan Hogeweg in Amersfoort, hoge steekvlam uit schoorsteen

De brandweer is woensdagavond met spoed naar de Hogeweg in Amersfoort gegaan. In een woning was brand in de schoorsteen ontstaan.

De brand brak rond 20.30 uur uit. Uit de schoorsteen van het huis komt een hoge steekvlam. Meerdere brandweerwagens zijn aanwezig om de brand te blussen. Amersfoort Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen