Komst stations Stroe en Barneveld-Noord dichterbij: 'Eind aan omslachtig reizen naar Amersfoort'

De komst van een treinhalte voor Sprinters bij het dorp Stroe in de gemeente Barneveld is een stap dichterbij gekomen. Minister Mark Harbers van Verkeer en Infrastructuur gaat in overleg met ProRail, de NS en de gemeente Barneveld onderzoeken of dat haalbaar is.

De Tweede Kamer nam dinsdagmiddag unaniem een motie van de SGP en de CU aan die de minister oproept om 'met een positieve grondhouding' in beeld te brengen welke aanpassingen er nodig zijn aan het spoor bij Stroe en of het wel past in het spoorboekje van de NS om daar een Sprinter tussen te zetten.

NS (treinen) en ProRail (spoor) zijn tot nog toe kritisch geweest over de mogelijkheid, hoewel de gemeente Barneveld en de Regio FoodValley al jaren lobbyen voor een station in Stroe. Een stoptrein op de lijn Amersfoort-Apeldoorn, een zeer druk bezet traject voor intercity's en vrachttreinen, roept allerlei problemen op, vinden de ondernemingen.

Barneveld en de regio geloven in een station in Stroe, dat er van 1881 tot 1944 ook geweest is. Een nieuwe stopplaats zou ook vergezeld moeten gaan van een nieuwe halte langs de lijn Amersfoort-Apeldoorn in Barneveld-Noord. Daar is momenteel alleen een station op de lijn Amersfoort-Ede. Door een trein bij Barneveld-Noord en Stroe te laten stoppen, kan verkeersdrukte op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn worden verminderd, denken de bestuurders. Werknemers die nu met de auto gaan, worden dan verleid om de trein te nemen.

Kamerlid Chris Stoffer is blij met de steun voor de motie. Hij ergert zich aan het omslachtige reizen in de regio. "Als je met de trein vanuit Apeldoorn naar Ede wilt, moet je omreizen via Amersfoort of Zutphen. Van Apeldoorn naar Barneveld moet je met de bus, terwijl er gewoon een spoorlijn ligt. De regering moet meer doen om reizen in de regio aantrekkelijk te maken, stelt hij. "Het kan niet zo zijn dat miljarden geïnvesteerd wordt in infrastructuur in de Randstad, terwijl regio's er bekaaid vanaf komen.''