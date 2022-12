Gemeente Amersfoort lijdt nederlaag in conflict met Vahstal: weg naar miljoenenclaim ligt open

De gemeente Amersfoort heeft een keiharde nederlaag geleden in het conflict met projectontwikkelaar Hans Vahstal. De gemeente eiste vernietiging van het advies van een geschillencommissie waaruit blijkt dat de gemeente Vahstal de bouw van 244 nieuwe huizen door de neus heeft geboord. De rechter stelde de gemeente op alle punten in het ongelijk.

De gemeente Amersfoort eiste vernietiging van een advies uit 2020 over het al 40 jaar hoogoplopende conflict met ontwikkelaar Vahstal. Volgens de gemeente waren er ernstige procedurefouten gemaakt. En ook de compensatie van de bouw van 244 woningen was volgens de gemeente onaanvaardbaar.

De rechtbank in Utrecht heeft Amersfoort woensdag op alle punten in het ongelijk gesteld. Voor het vernietigen van een bindend advies geldt een hoge drempel. De argumenten die Amersfoort aanvoerde halen die drempel niet, volgens de rechter. Er is geen sprake van ernstige procedurefouten en het oordeel van de geschillencommissie in 2020 is niet onaanvaardbaar.

48 miljoen euro

De uitspraak van de rechtbank betekent dat het advies in stand blijft en dat Amersfoort op basis hiervan een schadevergoeding aan Vahstal moet betalen. Hoe hoog dat bedrag precies uitpakt, wordt bepaald in een andere juridische procedure. Tijdens een rechtszitting in oktober werd duidelijk dat Vahstal een schadevergoeding van 48 miljoen euro claimt. De gemeente denkt zelf aan 'een factor of tien minder'.

Het conflict tussen de gemeente Amersfoort en Vahstal over grond en nieuwe woningen ontstond in de jaren tachtig en liep daarna steeds verder uit de hand. De gemeente Amersfoort kan weer in hoger beroep gaan tegen de uitspraak die de rechter woensdag deed.