Verspreiding haat zaaiende video van nep-sinterklaas blijft niet onbestraft: 56-jarige Bunschoter ge

Zaterdagavond, kort nadat de video online kwam, is de verspreider ervan al aangehouden door de politie. Tegen de 56-jarige verdachte uit Bunschoten is een proces-verbaal opgemaakt. Het onderzoek naar andere verdachte(n) die betrokken zijn bij het maken van het filmpje is nog in volle gang.

De aanleiding van de video is een geweldsincident in Bunschoten-Spakenburg eerder die zaterdag. Op de weekmarkt in het centrum van het dorp liep het vreselijk uit de hand. Op dat moment was daar een Sinterklaasfeest met zwarte pieten aan de gang. Een twintigjarige Rotterdammer van kleur werd door een bezoeker van de markt toegeroepen dat hij 'zwarte piet' was. Dit kwetste de man enorm.