Ontsnapte tbs’er die 27-jarige vrouw in Soest neerstak blijft langer in voorarrest

De ontsnapte tbs'er die vorige week een 27-jarige vrouw neerstak in Soest, blijft 14 dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris van de Rechtbank Midden-Nederland vandaag besloten.

De man zat vast in de Pompekliniek in Nijmegen. Tijdens een begeleid verlof ontsnapte hij uit de handen van een begeleider. Deze rende achter hem aan, maar tevergeefs. Hij sprong bij iemand in de auto en vluchtte. De man zat sinds 2018 vast wegens een poging tot doodslag, omdat hij een vrouw uit Rotterdam om het leven bracht.

In een flat aan de Smitsweg in Soest stak hij de vrouw afgelopen woensdagmeerdere keren. Een buurvrouw hoorde de 27-jarige op haar achterbalkon om hulp schreeuwen. Vervolgens liep haar man naar de voorkant van de galerij, waar de deur van de vrouw open stond.

Bloedend op bed

Eenmaal in haar woning trof hij haar bloedend aan op bed. Ook op haar balkon zijn bloedsporen aangetroffen, evenals op de balkonranden van de onderburen. Het is nog niet duidelijk welke relatie de vrouw met de opgepakte dader had.

Omwonenden laten weten dat er weleens kleine vechtpartijen plaatsvinden in de buurt, maar dat een steekpartij de laatste tijd niet is voorgekomen. De wijk Smitsveen, met veel niet-werkende bewoners, had jarenlang een slecht imago. Zij balen ervan dat het stigma van de wijk hiermee verder wordt vergroot.