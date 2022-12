Kerstbomen-parfum in ruil voor een gedoneerde boom? Bij kweker Eldorado in Woudenberg kan het

Bewoners uit de omgeving van Woudenberg kunnen hun oude sparren begin januari teruggeven aan kerstbomenkweker Eldorado, om er parfum van te laten maken.

De Woud&Berg landschapsparfum wordt gemaakt van de stam tot aan de piek en moet verspilling van de bomen na de feestdagen tegengaan. Wie meedoet en zijn kerstboom 'met zorg behandelt', krijgt er een flesje Woudenbergs parfum voor terug.

Jaarlijks gooien huishoudens in Nederland vier miljoen kerstbomen de deur uit, terwijl ons land het kleinste percentage bos per inwoner van Europa heeft. Daarom startte de Rotterdamse ontwerper Maidie van den Bos in samenwerking met Theeschenkerij Eldorado in Woudenberg het 'zero-waste project', om verspilling van de kerstbomen tegen te gaan.

Feestelijke parade en workshops

Geïnteresseerden kunnen een geselecteerde boom met kluit ophalen bij de Eldorado Theeschenkerij. Tijdens de periode dat de boom in huis is, vraagt de Theeschenkerij om deze te behandelen als huisplant, door hem regelmatig water te geven. Daarnaast is roken in huis niet toegestaan, aangezien dit de geur van de parfum kan beïnvloeden.

Bewoners die hun boom aan het Woudenbergse bedrijf willen doneren, worden op 4 januari bezocht door medewerkers van de Theeschenkerij. Zij halen de bomen met een feestelijke parade op. De dagen daaropvolgend organiseert het Woudenbergse bedrijf destilleer- en brouwdagen, waarop workshops parfummaken voor jong en oud worden georganiseerd.

Zero-waste kerstbomeninitiatieven

Dit is niet het eerste zero-waste kerstbomeninitiatief dat Maidie van den Bosch opzet. Zo verwerkte ze eerder in 2018 de Coolsingelspar van het Rotterdamse stadhuis tot dranken, in samenwerking met onderwijsinstellingen en sterrenchefs. Daarnaast ontwikkelde ze de Haarlemse Huisparfum van de kerstboom op de Grote Markt in Groningen.