67 populieren werden gekapt, maar nieuwe aanplant maakt de groengordel weer mooier

Het ontwerp voor de herinrichting is samen met betrokken bewoners gemaakt. Hergebruik van voedselrijke grond maakt de groengordel straks natuurlijker met meer soorten bomen, struiken, insecten en kleine dieren. Een grote wadi zorgt ervoor dat het regenwater in het gebied blijft. Voor jong en oud komt er een struinpad om de groengordel te kunnen beleven.

De groengordel moest wel op de schop, want een groot deel van het populierenbos verkeerde in slechte staat en was onveilig. 53 populieren in het noordelijke deel van het bos en veertien populieren in het zuidelijke deel zijn gekapt.