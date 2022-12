Sinterklaasfeest met zwarte pieten in Spakenburg loopt uit de hand: twee gewonden en aanhouding

De politie heeft een verdachte aangehouden vanwege betrokkenheid bij het incident. Ook is er een ambulance opgeroepen voor de gewonden. "De verdachte zit nog steeds vast, het onderzoek naar de toedracht is bezig'', reageerde politiewoordvoerder Hans Meuleman zondagmiddag. In chatgroepen wordt door inwoners van Bunschoten-Spakenburg massaal een video gedeeld waarin 'Sinterklaas' inwoners van het dorp oproept de aangehouden man geweld aan te doen, omdat hij het kinderfeest verpest heeft.