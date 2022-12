Traumaheli rukt uit voor wielrenner die hard onderuit gaat in Eemnes

De man hoorde bij een groep wielrenners uit Breukelen. In Eemnes, net achter hotel de Witte bergen, ging het mis. De man gleed onderuit door bladeren in de berm. Een tweede wielrenner klapte er overheen.

Een trauma-arts werd met spoed per helikopter ingevlogen en ging mee met het slachtoffer in de ambulance naar het UMC Utrecht. De andere gewonde wielrenner is met lichte verwondingen naar het Tergooi ziekenhuis Blaricum gebracht.