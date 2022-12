Winkeliers in Amersfoort doen deuren dicht, maar zijn wél open (om energie te besparen)

Afgelopen zaterdagochtend leek het in de Langestraat nog half om half verdeeld: waar veel kleinere winkels de deuren dicht hadden, waren het vooral de grote ketens zoals Kruidvat, de ANWB-winkel, en HiFi Klubben die nog wagenwijd open staan. "Als de deuren dicht zijn, is het voor de klant gewoon een drempel om binnen te komen", legt een winkelier uit.

Volgens de gemeente kun je door de deuren dicht te houden al 30 tot 40 procent energie besparen. Tara-Boeddha Winkel, Jack&Jones en Sent by zijn de eerste winkels in Amersfoort die er met de bewustwordingsactie aan geloven de deuren dicht te houden.