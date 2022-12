Politie: neergestoken vrouw in Soest was partner ontsnapte tbs’er

De 31-jarige man die woensdag een 27-jarige vrouw aan de Smitsweg in Soest neerstak, is haar partner. De vrouw verkeert momenteel buiten levensgevaar. Haar toestand is stabiel.

Dat zegt politie Midden-Nederland. "We praten over een buiten gewoon ernstig geweldsincident en gaan in de verdenking uit van poging tot moord of doodslag. De verdachte is formeel aangehouden en zit in voorlopige hechtenis", aldus politiewoordvoerder Wim Hoonhout.

Steekincident

Burgemeester Rob Metz, die enorm geschrokken is van het steekincident, zegt: "Zodra dat mogelijk is zal ik nagaan of het slachtoffer behoefte heeft aan mijn bezoek, maar nu laten we haar eerst rustig werken aan haar herstel. Ik ga zeker ook de wijk in om te horen hoe het met de omwonenden gaat die dit allemaal hebben meegemaakt. Ik hoop dat wij als samenleving om hen heen gaan staan en hen steunen waar mogelijk."

De man wordt maandag voorgeleid. Er zitten momenteel geen andere verdachten vast, zegt het Openbaar Ministerie. De man was eerder die dag ontsnapt als tbs'er tijdens een begeleid verlof. Het blijkt te gaan om Kendrick M., die in 2013 werd veroordeeld tot negen jaar cel en tbs wegens de moord op zijn ex-vriendin Marigret Fullinck (20) uit Rotterdam. Hij stapte in een auto waarin een handlanger reed.