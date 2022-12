15-jarige jongen uit Leusden in arm gestoken op schoolplein in Amersfoort, dader aangehouden

Een vijftienjarige jongen uit Leusden is vrijdagmiddag gestoken op het schoolplein van het Element in Amersfoort. De verdachte ging er te voet vandoor, maar is niet veel later door de politie aangehouden.

De jongen is in zijn arm gestoken na een ruzie op het schoolplein van het Taalcentrum. Hij is aanspreekbaar en maakt het naar omstandigheden redelijk, schrijft de politie op Twitter. De verdachte, een zeventienjarige jongen, is niet lang na de steekpartij aangehouden. Op het Taalcentrum zitten zitten niet-Nederlandssprekende jongeren tussen de 12 en achttien jaar die kort in Nederland zijn. Amersfoort Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen