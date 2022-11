Jonge vrouw neergestoken in Soest: verdachte vermoedelijk met auto gevlucht

Aan de Smitsweg in Soest is woensdagmiddag een jonge vrouw neergestoken. Het incident gebeurde rond 13.45 uur. De verdachte is vermoedelijk met een auto in onbekende richting vertrokken. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Het incident gebeurde op de vierde verdieping van een flat aan de Smitsweg. De aanleiding van het incident is onbekend. Een helikopter van de politie cirkelt boven de wijk op zoek naar de verdachte. Er is vooralsnog geen signalement bekendgemaakt door de politie. Amersfoort Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort Blijf met meldingen op de hoogte

