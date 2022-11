90 nieuwe bomen in Vathorst, Boerderijenboulevard tijdelijk afgesloten

De gemeente Amersfoort is van plan om in december en januari zo'n 90 nieuwe bomen te planten langs verschillende boulevards in Vathorst. Met verkeershinder als gevolg. Deze nieuwe lading boompjes is nodig nadat eerder bekend werd dat zo'n 1700 bomen in Vathorst de pijp uit gaan.

Tussen woensdag 7 en dinsdag 20 december is de Verbindingsweg en de Boerderijenboulevard afgesloten van 9.00 uur tot 16.00 uur. Op andere boulevards wordt er indien mogelijk gewerkt vanaf de busbaan, de bus rijdt dan op de rijbaan. Deze zomer schreef het AD over de 1700 zuileiken die langzaam maar zeker het loodje leggen. Een gigantische impact op de biodiversiteit en een niet vaak voorkomend verschijnsel. De zuileiken bleken namelijk onverenigbaar; de kruising tussen twee andere boomsoorten bleek niet te werken. Mix van bomen De gemeente is bezig met een plan om de bomen te vervangen, maar 1700 bomen zijn niet in een weekend geplant. Voor nu worden er dus 90 nieuwe bomen geplant, een mix van verschillende soorten om te kijken welke aanslaat. Deze proef duurt drie jaar. Hoelang het duurt voordat alle bomen vervangen zijn kan de gemeente niet zeggen. Amersfoort Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort Blijf met meldingen op de hoogte

