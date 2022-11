Zwaarbewapende eenheid in Amersfoortse straat na melding over vuurwapen

Een zwaarbewapende eenheid van de politie is dinsdagmiddag in Amersfoort aanwezig geweest bij een aanhouding in de Spilbergenstraat. Na een 'verdachte situatie' werd de straat volledig afgezet en nam de politie rond 16.30 uur geen enkel risico.

Na een melding van een verdachte situatie in een woning, kwamen er verontrustende berichten binnen dat er mogelijk een vuurwapen in het spel was. Hierop werd besloten geen enkel risico te nemen en de DSI in te schakelen.

De Dienst Speciale Interventies (DSI) is in staat om snelle en adequate hulp te geven bij gewelddadige verstoringen van de openbare orde en veiligheid, waarvoor de reguliere politie onvoldoende toegerust is. Mede daarom werd de straat in de wijk Kruiskamp afgezet.

Woning doorzocht

Terwijl de DSI zich gereed maakte om naar binnen te gaan, liet de verdachte zich aan de achterkant van de woning zien. "Daar hebben we de persoon rustig kunnen aanhouden", laat een politiewoordvoerder woensdagochtend weten. "We hebben daarna nog gezocht naar een vuurwapen, maar dat is niet aangetroffen. Zoals je zult begrijpen, nemen we na zo'n melding geen enkel risico en daarom is de DSI ingeschakeld."

Omdat het vermoedelijk om een incident in relationele sfeer gaat, doet de politie verder geen uitspraken over de situatie.