Veel schade na waterleidingbreuk in Hellestraat

Het herstel van het wegdek in de Hellestraat, waar dinsdagmiddag een waterleiding sprong, neemt zeker twee dagen in beslag. Er kwam zoveel water naar boven dat er gaten in de bestrating ontstonden, met het gevaar van verzakking. De oorzaak van het euvel is nog niet duidelijk.

De breuk ontstond halverwege de winkelstraat, tussen de Action en de Coop. Daardoor kwam het wegdek straat blank te staan. De straat werd daarna afgesloten, bewoners konden alleen nog onder begeleiding het gebied in. Bovendien kwamen ze zonder water te zitten. Medewerkers van waterleidingbedrijf Vitens zijn tot woensdagochtend vroeg bezig geweest met de reparatie van de breuk. Daarna gingen meteen stratenmakers van Hoek Wegenbouw aan de slag. Om te beginnen creëerden ze een looppad voor het winkelend publiek. Woensdag en donderdag worden dan de gaten in het wegdek hersteld. "Het is belangrijk dat mensen weer veilig door de straat kunnen", zegt Hans Minnen, medewerker van Hoek. Volgens hem zijn er door de breuk minstens gaten ontstaan. "Er is heel veel zand weggespoeld. Dat moet allemaal weer worden opgevuld." Amersfoort Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort Blijf met meldingen op de hoogte

