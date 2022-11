Winkelstraat blank na breuk in waterleiding: gevaar voor instorting dreigt

De leiding brak rond 16.00 uur halverwege de winkelstraat, tussen de Action en de Coop. Voor het filiaal van de discountwinkelketen was er sprake van instortingsgevaar. De straat, die even volledig blank stond, werd meteen afgesloten.

In sommige winkels, die na de breuk hun deuren sloten, liep de kelder vol water. Bij de Coop liep het in de winkel. Medewerkers waren uren met trekkers in de weer om het water uit het pand te vegen. "Maar in de kelder hebben we geen problemen'', aldus een medewerker van de supermarkt.