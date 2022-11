Barneveld doet bierfietsen in de ban: ‘Leidt regelmatig tot overlast’

Barneveld doet de bierfiets in de ban. Als het aan het het gemeenebestuur ligt, wordt het verbod op bierfietsen in het centrum snel opgenomen in de plaatselijke regels. 'Het gebruik leidt regelmatig tot overlast'.

Veel gemeenten zijn niet blij met de tandem-achtige fietsen, waarbij mensen tijdens het fietsen rond een bar zitten en bier drinken. Zo geldt er in Amsterdam al sinds 2017 een verbod op het gebruik van bierfietsen in het centrum. Ook in Amersfoort is niet iedereen er blij mee. Zo strijdt de Burger Partij Amersfoort (BPA) al langere tijd tegen het fenomeen.

In Barneveld voegt het gemeentebestuur nu de daad bij het woord. "In de praktijk blijkt het gebruik van groepsfietsen in de gemeente Barneveld regelmatig overlast tot gevolg te hebben. Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met consumptie van alcoholhoudende dranken", stelt het college.

Burgemeester Jan Luteijn en zijn wethouders stellen daarom voor om een verbod op te nemen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Zo'n bierfietsenverbod zou dan moeten gelden voor de plekken waar de meeste overlast wordt ervaren, zoals in de dorpscentra van Barneveld en Voorthuizen. Daarnaast zou het verbod ook moeten gaan gelden voor de wegen rondom een locatie voor verslavingszorg, die om een verbod gevraagd heeft.

Buiten de zones met een bierfietsenverbod blijft het vervoersmiddel voorlopig wel getolereerd, maar ook dan gelden er specifieke regels. Zo wil het college dat er op de bierfiets voortaan altijd iemand aanwezig is die 'kennis heeft over en inzicht in sociale hygiëne' omdat het verstrekken van alcoholhoudende dranken volgens de gemeente risico's met zich meebrengt.

Woensdag wordt het voorgestelde verbod op bierfietsen besproken. Op 14 december neemt de gemeenteraad een besluit.