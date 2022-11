Amersfoorter (en regiogenoot) geeft gemiddeld 19 procent van inkomsten uit aan energierekening

De gemiddelde inwoner in regio Amersfoort geeft 19 procent van zijn inkomen uit aan energie. Dat blijkt uit een onderzoek van energiebedrijf Zonneplan, op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De uitschieters zijn Barneveld en Scherpenzeel, waar men gemiddeld ruim 20 procent van het inkomen betaalt aan de energieleverancier. Zonneplan berekende per gemeente en provincie de gemiddelde maandelijkse energiekosten en zette dat af tegen het besteedbaar inkomen per huishouden in die regio.

Gemeente Amersfoort scoort hierin het laagste. Het gemiddelde huishouden geeft daar slechts 16 procent van het inkomen uit aan energie en houdt na betaling nog 2503 euro per maand over. In de Barneveld scoort men het hoogste. Daar geven huishoudens ruim 20 procent uit aan energie en houden ze na betaling 2365 euro over.

De provincie Utrecht heeft met een gemiddelde score van 16 procent een lage score vergeleken met andere provincies in Nederland. Zo scoren de noordelijke provincies het hoogst, met gemiddeld 24 procent in Groningen, 23 procent in Drenthe en 22 procent in Friesland.