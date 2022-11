De brandweer kreeg rond half zes op zondag een melding van de scooterbrand. De scooter brandde af op de stoep, naast de rotonde aan De Kamp. Kort daarvoor werd daar nog de WK-overwinning van Marokko op België gevierd ; de politie had het toen nog over een gemoedelijke sfeer.

Tot voor kort leken vooral de groene Go Sharing scooters het slachtoffer van brandstichting, terwijl de witte Check-scooters relatief ongeschonden bleven. Nu Go Sharing zijn scooters weghaalt uit Amersfoort, zou daar verandering in kunnen komen.