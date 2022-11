Partij voor de Dieren: ‘Deel gratis menstruatiecups uit aan mensen in armoede’

Eerder deze maand maakte het Amersfoortse college bekend scholen die geen menstruatieproducten ontvangen van een Menstruatie Uitgifte Punt (MUP) te gaan steunen. Hiervoor wordt per school eenmalig een pakket samengesteld, dat eventueel later kan worden aangevuld.

Vrouwen en meisjes die zelf geen tampons of maandverband kunnen veroorloven, kunnen deze via hun onderwijsinstelling ontvangen. Landelijk zouden zo'n 1 op de 10 vrouwen in menstruatiearmoede leven.