Gemeente bouwt 40 tijdelijke woningen voor jongeren en statushouders

De gemeente speelt hiermee in op de grote vraag naar betaalbare woningen . Samen met Omnia Wonen werkt de gemeente aan een plan om kleine sociale huurwoningen van 28 m2 te bouwen voor de duur van tien jaar.

Op het terrein is ruimte voor 40 woningen, waarvan de helft beschikbaar komt voor alleenstaande woningzoekenden, met voorrang voor jongeren. De andere helft is voor statushouders. De gemeente krijgt voor die laatste groep subsidie vanuit de overheid.

Hoe de woningen er precies uit komen te zien is nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat de gemeente en Omnia van plan zijn om de een-kamerappartementen te verdelen over twee bouwvolumes van elk twee lagen hoog die haaks op de Nijkerkstraat komen te staan. Ook zal het project een gemeenschappelijke ruimte krijgen.