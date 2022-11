20-jarige vrouw uit Barneveld vermist, politie doet onderzoek bij Oostersebos

De politie is dringend op zoek naar een vermiste vrouw uit Barneveld. Voor de twintigjarige vrouw is vrijdagmiddag een Burgernet-melding verstuurd. "We maken ons zorgen."

"We doen niet zomaar een oproep. Dus ja: we maken ons zorgen", laat een woordvoerder van politie Oost-Nederland weten. "We hopen dat iemand haar ziet en dat bij ons meldt."

De politie deed onderzoek rond het Oosterse bos in Barneveld. Ook roept de politie mensen op om uit te kijken naar de vrouw. Ze is blank, heeft blond haar, een mager postuur en draagt een neusring. Ze is het laatst gezien met een trui met capuchon met Liander erop, een zwarte broek en een handtas. Wie informatie over haar heeft, kan dit doorgeven via 0800-0011.

De politie sprak in een eerder Burgernet-bericht over nog een vermist meisje (16), met kort haar en een bloemetjestas, in omgeving Barneveld. Zij is inmiddels teruggevonden.